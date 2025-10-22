Publiziert am 22.10.2025

Der Verkauf der ehemaligen Lifestyle-Titel wie Joy, InStyle und ÉVA markiert den Abschluss der Ära Jürg Marquard, schreibt das Unternehmen. Der bisherige Group-CEO Bijan Khezri hatte Anfang Jahr die Mehrheit der Marquard Group AG übernommen (persoenlich.com berichtete).

Mit dem Fokus auf die zukunftsorientierten Segmente Gaming und IT setzt das Unternehmen auf ein integriertes Geschäftsmodell aus digitaler Infrastruktur, redaktionellem Content und E-Commerce. 4Players bietet Lösungen für Server-Hosting, Voice-Chat und Multiplayer-Services, während Computec mit Marken wie PC Games und PC Games Hardware das redaktionelle Angebot sowie ein eigenes E-Commerce-Portfolio stärkt. Gemeinsam bilden sie ein Ökosystem, das Gaming-Communitys und Anbieter eng miteinander vernetzt, heisst es weiter.

Das IT-Portal Golem wird parallel zu einer Wissens- und Karriereplattform ausgebaut. Neben Fachberichterstattung ergänzt ein IT-Stellenmarkt das Angebot, ebenso wie Weiterbildungsprogramme. Laut CEO und Mehrheitsaktionär Bijan Khezri markiert dieser Schritt den Beginn einer fokussierten Wachstumsphase, in der Technologie, Redaktion, Weiterbildung und digitale Dienstleistungen zu einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt werden. (pd/spo)