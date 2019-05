Medienrechtstagung: Vom Journalismus im digitalen Wandel

An der diesjährigen Medienrechtstagung vom Verband Schweizer Medien lag der Fokus auf den digitalen Wandel im Journalismus. Unter anderem haben Referenten die Seiten der künstlichen Intelligenz aufgezeigt, sowie Bildmanipulationen präsentiert und wie diese entlarvt werden. Angeregte Diskussionen über die neuen Regeln des Geldspielgesetz, aktuelle Rechtsprechungen und die Vertiefung über die Besteuerung der digitalen Wirtschaft rundeten den vielseitigen Nachmittag am Mittwoch in Zürich im Fifa-Museum ab.

Der Austausch setzte sich beim Apéro fort. Für die Gäste aus dem juristischen Umfeld sowie Medienschaffende bot sich Gelegenheit zu Austausch und Networking unter Kollegen und Geschäftspartnern.

