Nau Media: Vom «Kurier» zur «Nau»-Sportredaktion

Die Sportredaktion von nau.ch verstärkt sich weiter und wird in Österreich fündig. Mathias Kainz kommt von kurier.at und wird bei «Nau» ab April unter anderem den Motorsportkanal aufbauen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Kainz gilt als einer der besten Online-Journalisten in Österreich. Er ist ein ausgewiesener Motorsport-Experte und wird diesen Kanal aufbauen. Er schreibt blitzschnell und kennt sich in der digitalen Welt bestens aus», wird «Nau»-Chefredaktor Micha Zbinden zitiert.

Kainz trifft seine Stelle am 1. April an. Der 25-Jährige wird von Wien nach Bern umziehen. «Ich freue riesig auf meine neue Aufgabe bei nau.ch und auf ein neues Lebensumfeld in der Schweiz», so Kainz. (pd/cbe)