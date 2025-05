CH Media TV: Von Seelenwärmern und heissen Realitydramen

«Es wird ein Content-Feuerwerk geben», versprach Wolfgang Elsässer, Leiter TV National bei CH Media und CEO der CH Media TV AG. Rund 70 geladene Gäste waren am Freitagmorgen zum exklusiven Frühlingsbrunch in die Location Resident im Zürcher Seefeld gekommen, um die kommenden TV-Highlights kennenzulernen. Und davon soll es in den nächsten Monaten reichlich geben.

Eines davon ging soeben zu Ende: die sechste Staffel von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert». Der Marktanteil war bei der werberelevanten Zielgruppe der 15- bis 49-Jährigen um 41 Prozent höher als im Vorjahr (vorläufige Daten). Und die beste Folge sei jene mit Soulsängerin Nicole Bernegger gewesen, verriet die stellvertretende nationale TV-Chefin Ute von Moers. Bernegger war übrigens der Überraschungsgast. Sie gab samt Keyboarder und zwei Backgroundsängerinnen live ihr Können zum Besten.

Nicht ohne Stolz verkündete Miriam Martino: «Wir haben 27 sexy Eigenproduktionen.» Die erste neue Sendung, die die Leiterin Eigenproduktionen vorstellte, war «Doppelt schmeckt besser». Darin reisen die Koch-Zwillinge Fabio Toffolon und Dominik Sato (er ist mit einer Japanerin verheiratet und hat ihren Namen angenommen) durch die Schweiz und treten mit regionalen Gerichten gegeneinander an. Eine prominente Jury kürt den Sieger – der Verlierer muss sich einer kulinarischen Mutprobe stellen. Die sechs Folgen sollen ab dem vierten Quartal auf 3+ und Oneplus zu sehen sein.

«Mis Mami chocht besser», sagte dann Martino – und meinte damit nicht ihre eigene Mutter. In einer sechsteiligen Serie, die ab dem dritten Quartal startet, treten fünf prominente Mutter-Kind-Duos gegeneinander an. Die Kinder kochen nach den Familienrezepten – mit Anweisungen von Mama am Rand. Doch greift sie ein, läuft die Zeit doppelt so schnell. «Wenn sie das alte Familienrezept nachkochen können, dürfen auch Väter mitmachen», so Martino mit einem Lachen.

Hitziger geht es in «Match my Ex» zu. Dabei treffen Reality-Ex-Paare aus dem DACH-Raum aufeinander. In einer Traumvilla auf Kreta sollen sie ihre Verflossenen verkuppeln. «Emotionen, Eifersucht und Drama sind vorprogrammiert. Wer keinen Match findet, fliegt raus», hiess es dazu auf der Leinwand. 24 Folgen soll es geben, ab dem zweiten Quartal auf Oneplus, später dann auf 3+.

Mit einem poetischen «Nirgendwo sonst, wo der Wind kalt weht, wird diese Show gedreht» kündigte Martino das nächste Highlight an. «Mehr darf ich nicht verraten.» Der Arbeitstitel lautet «Adventure Special», die 16 Folgen sollen ab dem ersten Halbjahr 2026 zu sehen sein. Dabei werden abenteuerlustige Teilnehmer vor die Herausforderung gestellt, allein und mit minimaler Ausrüstung in völliger Isolation ums Überleben in der Wildnis zu kämpfen. Sie sollen ohne Hilfe oder Rettung den Elementen trotzen und die eigenen Grenzen überwinden. «Es geht ums nackte Überleben – genauso wie bei mir hier auf der Bühne», so Martino. Und verriet dann noch: «Wir drehen in der Mongolei.»

Spielen und trinken mit Moser und Schelker

Für einen Stimmungswechsel sorgten Moser & Schelker, erfolgreiche Moderatoren von Energy Bern. Sie traten als «Special Guests» auf, um ihre neue, fünfteilige Show gleich selbst vorzustellen. «Es wird eine grosse Wochenend-Kiste», meinte Simon Moser. In «Die Wochenend-Show» treten ab dem vierten Quartal 2025 Moser & Schelker in Challenges gegeneinander an – immer mit dem Ziel, nicht zu verlieren. Denn der Verlierer muss einen vom Publikum bestimmten Wochenendjob erledigen, vom Nachtclub-Reiniger bis zum Bestatter.

Mit augenzwinkerndem Humor und Spielen unterhielten die Moderatoren anschliessend das Publikum – zuerst mit Mini-Ping-Pong, dann mit einem Trinkspiel. Bei Letzterem meinte Michel Schelker mit verbundenen Augen und einem Glas an der Nase: «Kennt ihr das, wenn der Gedanke zuvorderst am Hirn ist, aber man kann es nicht sagen.» Worauf Moser entgegnete: «Ja, bei dir hat es viel Platz zuvorderst am Hirn.» Moser & Schelker waren dem Fernsehpublikum bereits bekannt durch das TV-Format «Buddy Bucket List».

Zurück zu Wolfgang Elsässer: Der TV-Chef hatte auch noch betont, dass man den Streamingdienst quasi neu erfunden habe. «Oneplus ist nicht mehr die kleine Schwester unseres linearen Programms.» Man habe für die Zukunft noch viel mehr geplant, deutete Elsässer an, fügte jedoch hinzu: «Dafür müsst ihr an den nächsten Event kommen.» Zum Ausklang betrat Nicole Bernegger mit ihrer Band erneut die Bühne und entliess das Publikum mit drei Songs – von der gefühlvollen Ballade bis zum mitreissenden Finale – in den Brunch.