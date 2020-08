Ringier stellt die «SI Style» ein. CNN Money Switzerland deponiert die Bilanz. Tamedia schreibt einen Millionenverlust. Ähnlich klingt es bei der NZZ-Mediengruppe. SRF baut ganze Bereiche komplett um. Bei all diesen Entwicklungen seien es vor allem die Frauen, die Rückschläge einstecken müssen, so SRF-Redaktor Salvador Atasoy in einem Sendehinweis.

Es seien – Stand Ende August – statistisch gesehen vor allem Frauen, die den Job verlieren. Damit zahlen Frauen den Preis des Abbaus in einer Branche, in der sie sonst schon massiv untervertreten sind.

In seiner nächsten «Medientalk»-Sendung diskutiert Atasoy das Thema mit folgenden Gästen:

Andrea Fopp, Autorin bei Bajour

Nora Bader, Autorin bei 20 Minuten

Jeroen Van Rooijen, Modejournalist

Bernhard Rentsch, Chefredaktor beim Bieler Tagblatt





Andrea Fopp und Nora Bader haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht: «Frauen Macht Journalismus. Warum die Schweiz mehr Journalistinnen braucht».

«Medientalk»: Samstag, 29. August 2020, 10.33 Uhr, Radio SRF 4 News. (pd/eh)