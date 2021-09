Im Rahmen der umfassenden strategischen Kooperation mit ViacomCBS Networks International Schweiz übernimmt CH Media ab diesem Freitag den Betrieb des beliebten Kindersenders Nick Schweiz. Nick Schweiz bietet von 6 Uhr bis 20:15 Uhr Kinderprogram und ab 20:15 Uhr wird das neue Familienprogramm von 7+ ausgestrahlt. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Mitreissende Filme und spannungsgeladene Serien

Mit einem Familienprogramm, das seinesgleichen sucht, startet der neuste CH Media Entertainment TV-Sender in den Oktober. Jeden Montagabend sind die Lachmuskeln gefordert, denn dann zeigt 7+ die beliebten Comedy Central-Formate «Standup 3000», wo jeweils drei Comedians ihren Auftritt zu einem Überthema gestalten und «Roast Battle», einem verbalen Comedy-Duell zwischen zwei Comedians.

Der Dienstagabend gehört der wohl bekanntesten Familie Springfields, den «Simpsons». Jeden Mittwochabend wird ein Kinderfilm oder Serien-Highlight zu sehen sein und der Donnerstagabend startet mit vier Teenager-Freunden, die plötzlich als Band berühmt werden, mit der erfolgreichen US-Sitcom «Big Time Rush».

Freitag ist Familienabend, dann zeigt 7+ die besten Familienfilme. Zum Senderstart vom 1. Oktober 2021 sind dies «Der rosarote Panther» Teil 1 und 2, gefolgt von Blockbustern wie «Die Schlümpfe» Teil 1 und 2, «Zoomania» und «Charlie und die Schokoladenfabrik». Immer samstags ist «SpongeBob Schwammkopf»-Zeit und am Sonntagabend runden Film- oder Serienklassiker wie «Sex and the City – der Film», «Nie wieder Sex mit der Ex» oder «Will & Grace» das Programm ab. (pd/lol)