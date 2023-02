JJS: Wechsel im Vorstand und im Co-Präsidium

Der Verein Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz (JJS) erhält fünf neue Vorstandsmitglieder. Ausserdem wird das Co-Präsidium neu zusammengesetzt, heisst es in einer Mitteilung. Das bisherige Vorstandsmitglied Gina Bachmann tritt neu die Co-Leitung des Vereins zusammen mit der bisherigen Co-Präsidentin Simona Boscardin an. Das hat die Mitgliederversammlung vom vergangenen Samstag einstimmig entschieden.



Gina Bachmann übernimmt damit von Simon Schaffer, der nach fünf Jahren im Vorstand die Co-Leitung abgibt. «Ich durfte lange Zeit Teil dieser wunderbaren Gruppe sein und mithelfen, wenn sich junge Medienschaffende kennenlernen und gemeinsam etwas erreichen. Im letzten Jahr haben wir die Post-Corona-Zeit eingeläutet und ich bin gespannt, was der Verein als nächstes anstellt», wird Simon Schaffer in der Mitteilung zitiert.



Mit Simon Schaffer treten die bisherigen Vorstandsmitglieder Noah Fend, Karin Wenger, Vanessa Hann und Carole Güggi zurück. Damit treten mehrere Personen mit langjähriger Erfahrung ab und schaffen Raum für Neues. Die «Dienstälteste», mit sieben Jahren Vorstandsarbeit, Karin Wenger, sagt dazu: «Ich bin unglaublich stolz auf alles, was JJS in den vergangenen Jahren angestossen und organisiert hat, mutig und voller Energie. JJS war für mich all die Jahre einer der schönsten Orte im Journalismus.»



Ein kleiner Generationenwechsel



In den Vorstand gewählt wurden fünf neue Medienschaffende: Anna Nüesch, Miriam Abt, Jeremias Schnyder, Léonie Hagen und Mateo Landolt.

Anna Nüesch studiert Multimedia Production an der FHGR und ist freie Mitarbeiterin bei der Südostschweiz. Miriam Abt arbeitet als Reporterin bei der Luzerner Zeitung und im Generalsekretariat des Luzerner Kulturmagazins Frachtwerk. Jeremias Schnyder studiert Sozialwissenschaft und Staatsrecht und -theorie an der Universität Bern, daneben arbeitete er bisher für Radio RaBe. Léonie Hagen ist Stagiaire beim Walliser Boten und war zuvor Co-Chefredaktorin des Studimagazins Lumos. Mateo Landolt arbeitet als Redaktor bei Tele 1, Pilatus Today und Radio Pilatus.



Die bisherigen Vorstandsmitglieder Linda Leuenberger, Andrea Marti, Linus Walpen, Simona Boscardin und Gina Bachmann wurden einstimmig wiedergewählt. Bachmann ist Redaktorin im Nachrichtenressort von CH Media und studiert Soziologie an der Universität Basel, Boscardin schliesst derzeit ihren Bachelor in Cast/Audiovisual Media an der ZHdK ab und ist Lehrbeauftragte für Journalismus an der FHGR. Leuenberger ist MAZ-Stagiaire bei CH Media, mal in Zug, mal in Luzern und mal im Bundeshaus. Andrea Marti studiert Politikwissenschaften an der Uni Zürich und arbeitet für FM1-Today. Linus Walpen studiert Osteuropastudien an der Uni Bern und arbeitet nebenbei im Digitalressort der NZZ am Sonntag.



Nachwuchsförderung im neuen Vereinsjahr



Die Medienbranche leidet zunehmend an einem Nachwuchsproblem. «Umso glücklicher sind wir, dass auf die abtretenden Vorstandsmitglieder fünf neue, begeisterte junge Journalistinnen und Journalisten folgen», wird Simona Boscardin zitiert. Das neue Co-Präsidium erklärt die Nachwuchsförderung zum Hauptziel des Vereinsjahres. Bereits in Planung sind ein ganztägiger Anlass und eine Podiumsdiskussion zum Thema. «Der Journalismus braucht Nachwuchs. Mit unserem Netzwerk und Programm wollen wir uns dieses Jahr noch stärker ins Zeug legen, damit junge Medienschaffende Gefallen am Beruf finden und eine Perspektive haben», sagt Gina Bachmann. (pd/wid)