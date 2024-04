Ringier: WEF wählt Petra Ehmann in Leader-Programm

Das World Economic Forum (WEF) hat die 2024 Class of Young Global Leaders bekannt gegeben. Petra Ehmann, Chief Innovation und AI Officer von Ringier, ist eines der neuen Mitglieder der vielfältigen und dynamischen Gruppe von fast 90 Changemakern unter 40 Jahren, deren innovative Beiträge das Tempo für eine bessere Zukunft vorgeben, schreibt Ringier in einer Mitteilung. Ehmann sei aufgrund ihrer herausragenden Führungsqualitäten und ihrer Vorreiterrolle in den Bereichen Technologie und Innovation nominiert und gehöre nun offiziell zu dieser Gruppe junger Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Kunst und Wissenschaft, die alle ihr Engagement für nachhaltige Veränderungen eint.

Dieses Jahr feiert das Young Global Leaders (YGL) Forum sein 20-jähriges Bestehen. Es ist eine lebendige Gemeinschaft, die sich für signifikante, positive Veränderungen auf der ganzen Welt in so unterschiedlichen Bereichen wie öffentliche Gesundheit, wirtschaftliche Entwicklung, Technologie und Nachhaltigkeit einsetzt. Im Laufe ihrer Geschichte habe die YGL-Gemeinschaft Führungspersönlichkeiten hervorgebracht, die später Pulitzer-Preisträger, UN-Botschafter, CEOs von Fortune-500-Unternehmen und sogar Staatsoberhäupter wurden.

Die Mitglieder der YGL Class of 2024 werden von einem dreijährigen Programm zur Entwicklung von Führungsqualitäten profitieren, das ihnen Zugang zu einer Reihe von Weiterbildungsveranstaltungen, Lernreisen sowie Vernetzungs- und Kooperationsmöglichkeiten mit hochkarätigen Persönlichkeiten, Unternehmen und Institutionen bietet. Diese Initiative stärkt nicht nur ihre Fähigkeit, positive Veränderungen zu beschleunigen, sondern unterstützt auch das Engagement des Weltwirtschaftsforums, verantwortungsbewusste Führungskräfte für eine bessere Welt auszubilden. (pd/wid)