Publiziert am 03.12.2025

52 Prozent der Befragten zeigten sich mit einer Senkung der SRG-Gebühr von 335 auf 200 Franken einverstanden, berichtet CH Media am Mittwoch. Die Umfrage habe das Meinungsforschungsinstituts Sotomo im Auftrag des Nein-Komitees durchgeführt.

44 Prozent der Befragten sprachen sich demnach gegen die Halbierungsinitiative aus und 3 Prozent legten sich noch nicht fest. Die Ergebnisse der Sotomo-Umfrage sind laut CH Media nahezu identisch mit einer im September veröffentlichten Befragung durch das Institut Leewas und Tamedia.

Die beunruhigenden Umfragezahlen veranlassen laut Artikel das Nein-Komitee, seine Kampagne früh zu starten. Am Montag werden die Gegner der Initiative ihre Argumente vorstellen. (sda/spo)