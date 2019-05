Österreich: «Weltwoche» bringt erstes Strache-Interview

Österreich

«Kronen»-Chefredaktor äussert sich zu Strache

In einem Interview mit der SaW erzählt Klaus Herrmann, was das Ibiza-Video in der Redaktion bewegt hat.

In einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» hat Klaus Herrmann geschildert, was das Ibiza-Video des Vizekanzlers in der Redaktion bewegte. Heinz-Christian Strache sagte darin, er wolle die Zeitung kontrollieren.