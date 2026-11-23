«Danke, Rudi!» oder «Frage an die Redaktion: Können Sie auch etwas über den Inhalt der offiziellen 1.-Mai-Reden berichten? Oder gab es keine?»: Diese auf den ersten Blick harmlosen Leserkommentare wurden nie publiziert.

Beide Kommentare hat ein Leser der Basler Zeitung auf bazonline.ch hinterlassen. Der erste zu einem Meinungsartikel von Rudolf Strahm über die «Sprachreinigungswelle». Und der zweite zur laufenden Berichterstattung über den Tag der Arbeit.

Beide wurden aber mit dem Hinweis abgelehnt, sie verstiessen «gegen die Kommentarregeln». Diese verlangen unter anderem einen respektvollen Ton, lehnen Beleidigungen und persönliche Angriffe ab. Auch Rassismus und Diskriminierung werden nicht toleriert, genauso wenig wie Irreführung, Werbung und Fremdinhalte, die das Urheberrecht verletzen können. Auch sollen die Kommentare unter dem eigenen Namen publiziert werden. Kommentare mit Fantasienamen werden blockiert.

Inwiefern verstossen aber die Kommentare gegen diese Regeln? Das war für den Abonnenten der Basler Zeitung ein Rätsel. Er meldete sich mit weiteren Beispielen bei der Tamedia-Redaktion. Eine Antwort hat er nie erhalten.

Gegenüber persoenlich.com erklärt Tamedia, dass ein Tool eingesetzt werde, um einen Teil der Kommentare zu bearbeiten. Es sei auf Basis der Richtlinien und der manuellen Praxis trainiert worden. «Bei der Verarbeitung von täglich tausenden Kommentaren lassen sich Fehler, wie das unbeabsichtigte Blockieren eines harmlosen Beitrags, nie ganz ausschliessen», betont die Medienstelle. Angesichts der Kommentarmengen arbeite das KI-Tool aber sehr effizient. Wie viele Personen für die Moderation zuständig sind, wollte Tamedia nicht verraten.

Mal ist die Blockierung automatisch …

Auch die anderen Medienhäuser sind mit der Kommentarflut konfrontiert. Wie eine Umfrage von persoenlich.com zeigt, greifen auch sie zu KI-Tools, um diese zu bewältigen.

Wie bei Tamedia kann auch das KI-Tool von 20 Minuten Kommentare automatisch blockieren oder aufschalten. Das Gratis-Newsportal, das wie Tamedia der TX Group gehört, erhält rund 10'000 Kommentare täglich. Unklare Fälle prüft das Freischalter-Team manuell. Auch bei 20 Minuten kommt es aber laut Medienstelle vor, dass unproblematische Kommentare nicht publiziert werden.

Auch der Algorithmus von Ringier kann problematische Inhalte automatisch blockieren. Die Verfasserinnen und Verfasser erhalten aber die Möglichkeit, ihre Kommentare zu überarbeiten, betont die Medienstelle. Wenn sie mit der Blockierung nicht einverstanden sind, können sie dies beanstanden. Nur von Menschen geprüfte Kommentare werden aufgeschaltet. Für die Moderation sind 13 Personen mit insgesamt 3,1 Vollzeitstellen zuständig.

… mal ist es die Freischaltung

Bei CH Media ist das Prinzip umgekehrt: Menschliche Moderatoren entscheiden über eine Blockierung. Die automatisierte Prüfung dient lediglich als Unterstützung. Zuständig für die Moderation sind die Online-Desks der jeweiligen Zeitungstitel.

Das macht die NZZ ähnlich. Eine automatische Löschung von Kommentaren findet nicht statt. Die von der KI als unproblematisch eingestuften Kommentare werden automatisch aufgeschaltet. Ein Team prüft die nicht automatisch freigegebenen Beiträge manuell. Die Moderation beansprucht etwas mehr als eine Vollzeitstelle und wird von Studierenden unterstützt. Die Kommentarfunktion ist bei der NZZ aber nicht bei allen Inhalten offen. Sie wird gezielt bei rund zehn Artikeln pro Tag eingesetzt.

Die SRG geht einen anderen Weg

Einen anderen Weg haben die Medien der SRG eingeschlagen. Seit Juli 2025 gibt es keine klassischen Leserkommentare auf den Plattformen von SRF und Co mehr (persoenlich.com berichtete). Stattdessen wird bei einer Vielzahl von Artikeln die SRG-Debattenplattform «Dialog» verlinkt. Über Veröffentlichung oder Ablehnung entscheide ausschliesslich das Moderationsteam, erklärt die Medienstelle. Das KI-Tool diene als Unterstützung. Die Moderation der deutschsprachigen Beiträge beansprucht eine 90-Prozent-Stelle.

Gut möglich also, dass der Basler-Zeitung-Leser bei anderen Medien mit seinen harmlosen Kommentaren durchgekommen wäre. Ohne Antwort von der Redaktion wandte er sich an den Tamedia-Ombudsmann. Auf Anfrage von persoenlich.com betont Ignaz Staub, dass das Problem der nicht optimalen Online-Moderation bei Tamedia erkannt sei. Die Lösung sei ein «work in progress».