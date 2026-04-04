Todesfall

Westschweizer Journalist und Medienmanager verstorben

Théo Bouchat wurde 81 Jahren alt. Wie seine Familie am Samstag in einer Todesanzeige in der Tageszeitung 24 Heures mitteilte, ist er am Karfreitag gestorben.

Théo Bouchat in einer Aufnahme von 1997, damals als Direktor von Ringier Romandie. (Bild: Keystone)