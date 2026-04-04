Todesfall: Westschweizer Journalist und Medienmanager verstorben

Bouchat konnte auf eine lange und erfolgreiche Karriere in den Westschweizer Medien zurückblicken. Er hatte als Journalist bei der Tribune de Lausanne und anschliessend beim Westschweizer Fernsehen Télévision Suisse Romande (TSR) gearbeitet. 1979 wurde er zum Chefredaktor des Ringier-Magazins L'Illustré ernannt und übernahm zehn Jahre später die Leitung von Ringier Romandie.
1998 wurde er an die Spitze der Publikationen von Edipresse Suisse berufen und war 2005 massgeblich an der Gründung der Gratiszeitung Le Matin Bleu beteiligt. 2007 wurde er Generaldirektor von Edipresse, bevor er 2009 in den Ruhestand ging. (sda/nil)
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