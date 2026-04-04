04.04.2026

Todesfall

Westschweizer Journalist und Medienmanager verstorben

Théo Bouchat wurde 81 Jahren alt. Wie seine Familie am Samstag in einer Todesanzeige in der Tageszeitung 24 Heures mitteilte, ist er am Karfreitag gestorben.
Todesfall: Westschweizer Journalist und Medienmanager verstorben
Théo Bouchat in einer Aufnahme von 1997, damals als Direktor von Ringier Romandie. (Bild: Keystone)
Publiziert am 04.04.2026

Bouchat konnte auf eine lange und erfolgreiche Karriere in den Westschweizer Medien zurückblicken. Er hatte als Journalist bei der Tribune de Lausanne und anschliessend beim Westschweizer Fernsehen Télévision Suisse Romande (TSR) gearbeitet. 1979 wurde er zum Chefredaktor des Ringier-Magazins L'Illustré ernannt und übernahm zehn Jahre später die Leitung von Ringier Romandie.

1998 wurde er an die Spitze der Publikationen von Edipresse Suisse berufen und war 2005 massgeblich an der Gründung der Gratiszeitung Le Matin Bleu beteiligt. 2007 wurde er Generaldirektor von Edipresse, bevor er 2009 in den Ruhestand ging. (sda/nil)


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