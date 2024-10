Landbote | DAB+: «Winterthur hat ein gröberes Problem»

Publiziert am 15.10.2024

Als Reaktion auf den Tamedia-Abbau beim Landboten in Winterthur gab es einen Aufruf für «unabhänigen, lokalen Qualitätsjournalismus». Bereits 1000 Personen unterstützen dieses Vorhaben (persoenlich.com berichtete). In der neuen Folge vom persoenlich.com-Podcast sprechen persönlich-Verleger Matthias Ackeret und Redaktor Christian Beck darüber. Ackeret gibt zu bedenken: «Manchmal trauert man etwas nach, das man gar nicht genutzt hat.»

Am Montag startete ausserdem die Kampagne «Denken Sie an Ihr Radio» der Agentur Scholtz & Friends. Beck bezeichnet die umgesetzte Bildidee als «Radiogesichter».

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon voraufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

Haben Sie eine Folge verpasst? Hier finden Sie alle Ausgaben der vergangenen Wochen im Überblick. (red)