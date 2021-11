Roger Schawinski: «Wir wollen die heimische Marktlücke füllen»

von Matthias Ackeret

Herr Schawinski, herzliche Gratulation zu Ihrem TV-Comeback bei «Blue Zoom». Wie ist dieses zustande gekommen?

Ich war im Frühling Gast bei «Lässer» auf «Blue Zoom». Mich überraschte erstens die Professionalität der Produktion und zweitens das grosse Echo auf diese Sendung. Darauf entstand die Idee, über die ich mich in den letzten Monaten mit Claudia Lässer austauschte.

Die neue Sendung heisst «Schawinski». Inwiefern unterscheidet sie sich von der langjährigen SRF-Sendung?

Wo Schawinski drauf steht, ist Schawinski drin. Unser Slogan lautet: «Schawinski – das Original ist zurück.»

Ist Ihr neues Engagement auch ein bisschen eine Rache am Schweizer Fernsehen?

SRF hat sich entschieden, eine kritische Talkshow im 1:1-Format aus dem Programm zu nehmen. Daher fehlt dort diese wichtige Farbe im TV-Angebot. Dies ganz im Gegensatz zur deutschsprachigen Konkurrenz, etwa beim ZDF mit «Markus Lanz», bei der ARD mit Sandra Maischberger und beim ORF mit Armin Wolf. Wir versuchen, diese heimische Marktlücke zu füllen.

Nun gehört Blue der Swisscom. Gibt es inhaltliche Vorgaben?

Es sind ähnliche wie bei der SRG. Alle wichtigen grundsätzlichen journalistischen Vorgaben wie Fairness und Faktentreue gilt es einzuhalten.

«Radio- und TV-Interviews sind meine Leidenschaft, und dies seit beinahe 50 Jahren»

Wann startet die Sendung und an welchem Wochentag wird sie jeweils ausgestrahlt?

Start ist am Sonntag, 30. Januar, 18 Uhr, mit einer ersten Wiederholung um 22 Uhr. Es handelt sich also um die jeweils letzte Talkshow der Woche…

Claudia Lässer hat auch eine Talk-Sendung auf «Blue Zoom». Gibt es jeweils Absprachen bezüglich nett und angriffig?

Nein.

Apropos TV: Wissen Sie was vor 20 Jahren war?

Helfen Sie mir! Ok, jetzt weiss ich es. Die letzte Sendung von Tele24 am 30. November um Mitternacht.

Nostalgische Gefühle?

Es war eine grossartige Zeit. But life goes on. Gottseidank.

Sind Sie bereits nervös vor Ihrem fünften TV-Debüt?

Nein, ich freue mich aber sehr. Denn sonst würde ich es nicht machen. Radio- und TV-Interviews sind meine Leidenschaft, und dies seit beinahe 50 Jahren.

Wer ist Ihr erster Gast?

Das diktiert die Aktualität – und die ist noch ganz weit weg.