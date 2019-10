SKWJ: Wissenschaftsjournalisten haben Co-Präsidium

Themen mit Wissenschaftsbezug sind präsenter denn je, von Klimawandel über 5G bis hin zur Tierversuchsthematik. Trotzdem würden sich nur noch wenige Medienhäuser spezialisierte Journalistinnen und Journalisten leisten, die Fachkenntnis mitbringen und den Fokus auf die Wissenschaft legen, um komplexe Themen einzuordnen. «Wissenschaftsjournalismus muss aber mehr leisten als reine Wissensvermittlung», wird Angelika Jacobs vom Wissenschaftsressort der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in einer Mitteilung zitiert. «Während Forschungsinstitutionen und Forschende selbst sehr aktiv kommunizieren und Wissen vermitteln, ist es Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten im Interesse der Öffentlichkeit zu recherchieren und Themen kritisch aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten», so Martin Amrein, Wissenschaftsredaktor bei der «NZZ am Sonntag».

Jacobs und Amrein bilden das neue Co-Präsidium des Schweizerischen Klubs für Wissenschaftsjournalismus (SKWJ). Am 27. September wurden sie an der Generalversammlung in Bern an die Spitze des Verbands gewählt. Der erneuerte Vorstand will sich für Unabhängig und Qualität im Wissenschaftsjournalismus in der Schweiz stark machen. «In Zeiten, in denen Redaktionen verkleinert, und Kommunikationsabteilungen ausgebaut werden, ist das besonders wichtig», so Amrein.

Dem Strukturwandel in den Medien will der SKWJ-Vorstand realistisch und vorausschauend begegnen. «Medienbeiträge über wissenschaftliche Themen kommen längst nicht nur aus Wissenschaftsressorts», so Jacobs. Künftig will der Klub daher auch vermehrt Medienschaffende aus anderen Ressorts einbeziehen, die regelmässig mit Wissenschaftsthemen konfrontiert sind.

Amrein und Jacobs lösen Olivier Dessibourg, den stellvertretenden Chefredaktor von Heidi.news, nach sieben Jahren SKWJ-Präsidentschaft ab. Zuletzt leitete Dessibourg das Organisationskomitee der Weltkonferenz für Wissenschaftsjournalismus in Lausanne, wo sich im vergangenen Juli mehr als 1250 Medienschaffende und Kommunikationsfachleute aus aller Welt trafen (persoenlich.com berichtete).

Als neue Vizepräsidentin wurde Huma Khamis vom Westschweizer Radio RTS gewählt. Überdies ist mit Arian Bastani nun auch wieder ein freier Journalist im Vorstand vertreten, der aus sieben Personen besteht – die Mehrheit davon weiblich. Der 1974 gegründete Verein hat heute rund 380 Mitglieder. Neben Journalistinnen und Journalisten gehören dem SKWJ auch ausserordentliche Mitglieder aus dem Kommunikationsbereich an. (pd/cbe)