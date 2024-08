SRF Sport: YB-Fans haben sich zu früh gefreut

Am kommenden Dienstag kann sich der amtierende Fussball-Schweizermeister erneut für die Gruppenphase der Uefa Champions League qualifizieren. Als letzte Hürde wartet das Rückspiel gegen den türkischen Meister Galatasaray Istanbul in der Türkei. Ein Unentschieden würde reichen nach einem knappen Heimsieg. Für Spannung ist also gesorgt.

Da die wenigsten Fussballinteressierten nach Istanbul reisen werden, dürfte das Interesse entsprechend gross sein, das Spiel am Fernsehen zu verfolgen. Das können aber nur Kunden von Blue Sport. Am Donnerstag teilte der Swisscom-Bezahlsender mit, dass er das Spiel exklusiv zeigen wird. Wer kein Abo kaufen mag, guckt also in die Röhre. Dabei hatte das Schweizer Fernsehen jüngst noch Hoffnungen geschürt mit der Ankündigung: «Die Champions League ist zurück bei SRF.» Über eine Sublizenz hatte sich SRF von Blue Sport als Inhaberin der Gesamtrechte die Rechte für die Ausstrahlung ausgewählter Spiele gesichert.

Als Service-public-Anbieter fokussiert SRF auf die Spiele von Schweizer Mannschaften. «Teil des Liveprogramms sind auch die Playoffs (letzte Qualifikationsrunde vor der Ligaphase), falls eine einheimische Mannschaft darin vertreten ist», schrieb SRF am 23. Juli auf seiner Medienplattform. Das trifft genau auf die Young Boys zu mit ihrem Entscheidungsspiel gegen Galatasaray. Dumm nur, dass dieses an einem Dienstag stattfindet. Denn SRF darf ausschliesslich Spiele am Mittwoch zeigen. Das sei Teil des Deals mit Blue Sport, teilt SRF auf Anfrage von persoenlich.com mit.

Das Interesse an der Partie Roter Stern Belgrad gegen FK Bodø/Glimt, die SRF am kommenden Mittwoch zeigt, dürfte einige Zuschauer weniger vor den Bildschirm bringen, als dies eine Partei mit den Berner Young Boys getan hätte.