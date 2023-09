CH Media: Zeitungen und Newsportale mit gemeinsamem Sport-Ressort

Tamedia

Personal demonstriert in Lausanne gegen Stellenabbau

Rund 70 Angestellte haben in Lausanne gegen den geplanten Stellenabbau des Medienunternehmens protestiert.

Rund 70 Angestellte von Tamedia haben am Montag in Lausanne gegen den geplanten Stellenabbau des Medienunternehmens in der Westschweiz protestiert. Gleichzeitig begann eine erste Verhandlungsrunde zwischen Geschäftsleitung, Mitarbeitenden und Gewerkschaften.