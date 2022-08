Tamedia: Zita Affentranger leitet Osteuropa-Team

Die Berichterstattung über den Ukrainekrieg und generell über den Konflikt mit Russland wird bei Tamedia künftig verstärkt koordiniert. Zita Affentranger, bisher Teamleiterin International bei Tamedia, wird ab September Leiterin des Teams Osteuropa, wie das Medienhaus mitteilt.

In dieser Funktion bildet die Osteuropa-Expertin ein sogenanntes Osteuropa-Netzwerk innerhalb von Tamedia über alle Ressorts hinweg. Affentranger übernimmt die Koordination zwischen den involvierten Ressorts Ausland, Inland, Daten, Reporter, Front Desk, Ukraine-Blog, Interaktiv oder Leben sowie mit den Autorinnen und Autoren, die über die Ukraine und Osteuropa schreiben. Ziel sei, dass man von den Projekten voneinander wisse und sie koordinieren könne, inhaltlich wie auch vom Timing her, so Tamedia.



Als Teamleiterin Osteuropa ist Affentranger dem Ressortleiter Ausland unterstellt. Die Journalistin schreibt seit mehr als 20 Jahren über Auslandthemen, im Vordergrund stehen die Entwicklungen in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa. Sie berichtete mehrere Jahre als Korrespondentin aus Moskau. (wid)