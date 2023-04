20 Minuten: Zora Schaad verlässt das Pendlermedium

«Per 14. Mai verlasse ich 20 Minuten», teilt Zora Schaad mit. Sie war während drei Jahren Leiterin des Social Responsibility Boards (persoenlich.com berichtete).

«Nun wechsle ich ans Schauspielhaus Zürich und werde dort Mitglied der Direktion und Leiterin der Öffentlichkeits- und Medienarbeit», so Schaad weiter. «Das Schauspielhaus Zürich hat sich in Einklang mit dem Kulturleitbild der Stadt Zürich einer Öffnung der Institution verschrieben und in den letzten Jahren brillantes Theater gemacht, das ein diverseres Publikum mit Erfolg anspricht», ergänzt sie auf Anfrage von persoenlich.com. «Leider kam das Haus wegen seines (angeblich) zu ‹woken› Programms unter scharfen Beschuss.»

Bei 20 Minuten habe sie zusammen mit einem grossartigen Team die Redaktion des Reichweitenmediums hinsichtlich einer nicht-verletzendem Publizistik, die breite Kreise anspreche, unterstützt. «Drei Jahre als Leiterin des Social Responsibility Boards haben mich gelehrt, alle interessierten Menschen in diesem Land diskriminierungsfrei und erfolgreich anzusprechen, ohne Abstriche beim Inhalt zu machen. Ich werde diese wertvollen Erfahrungen ans Schauspielhaus mitnehmen. Darauf freue ich mich ebenso sehr wie auf mein neues Team und darauf, mich in meinen Theatererfahrungen auf ein neues Level zu boosten», so Schaad weiter.

Zora Schaad ist seit Ende 2018 bei 20 Minuten. Erst leitete sie das Auslandressort, dann das Ressort OneLove/Community. Ausserdem war sie verantworlich für die Moderation der Kommentarspalte von 20 Minuten. Frühere Stationen hatte Schaad beim Schweizerischen Friedensrat oder beim Hilfswerk Swissaid.

Schaad folgt beim Schauspielhaus Zürich auf Seta Thakur. Die frühere NZZ-Kommunikationschefin wird im Mai Head of Communications bei der Wyss Academy for Nature.

Nachfolger von Zora Schaad bei 20 Minuten wird der aktuelle stellvertretende Leiter des Social Responsibility Boards, Thomas Ley. Er übernehme die Leitung auf Anfang Mai, wie es auf Anfrage heisst. (cbe)