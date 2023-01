Schauspielhaus Zürich: Medienchefin Seta Thakur geht

Nach eineinhalb Jahren beim Schauspielhaus Zürich gibt Seta Thakur die Leitung der Presse- und Medienarbeit Ende März wieder ab. Im Mai startet sie als Head of Communications bei der Wyss Academy for Nature an der Universität Bern, wie sie auf Anfrage bestätigt. «Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil ich dort meine langjährige Expertise in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kommunikation und Management ideal einbringen kann», sagt sie. Zu den Fokusthemen der jungen, international tätigen Stiftung gehörten unter anderem Ernährungssysteme, Biodiversität und Circular Societies.

Von 2018 bis 2021 war Thakur als Kommunikationschefin für die NZZ tätig (persoenlich.com berichtete). Davor war sie Geschäftsleiterin bei ÖBU, dem Verband für nachhaltiges Wirtschaften, sowie als Kommunikationschefin von Weleda tätig. Zuvor arbeitete sie für die Holcim Group und Heks, dem Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, tätig. Thakur studierte an der Universität Zürich Germanistik, Allgemeine Geschichte sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Sie verfügt über einen Executive MBA der Universität St. Gallen (HSG). (wid)