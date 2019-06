Fall Spiess-Hegglin: Zürcher Gericht spricht Philipp Gut schuldig

Umzug Radiostudio Bern

Die grosse Kammer will die SRG daran hindern, einen grossen Teil des Radiostudios nach Zürich zu verlegen. Fünf Vorstösse dazu wurden am Dienstag angenommen. Diese gehen nun an den Ständerat.