CH Media: Céline Werdelis verlässt Radio 24

von Christian Beck

Céline Werdelis, die seit drei Jahren die «Abig-Show» bei Radio 24 produziert und moderiert, verlässt den Zürcher Sender per Ende November. Ab dem kommenden Jahr will sie in Manchester den Master in Digital Experience Design machen. «Ich finde – vor allem in unserer Branche – eine stetige Weiterentwicklung enorm wichtig. Als ich mich über diese Schule informierte, merkte ich schnell, wie sehr ich Lust bekam, dort meinen Horizont zu erweitern und neue Inputs zu erhalten», so Werdelis auf Anfrage von persoenlich.com. Die Entscheidung sei ihr aber schwergefallen, «denn so ein tolles Team wie bei Radio 24 findet man selten. Und: Radio ist und bleibt meine grosse Leidenschaft».

Werdelis wird für die Weiterbildung mindestens für ein halbes Jahr nach Manchester ziehen. «Danach kommt es darauf an, in welchem Unternehmen ich meine Masterarbeit schreiben werde», sagt sie. Bis es soweit ist, unterstützt sie – zusätzlich zu ihrem Job bei Radio 24 – das «TalkTäglich»-Moderationsteam von TeleZüri. In den kommenden Wochen wird die 32-Jährige zum ersten Mal zu sehen sein. Der Einsatz dauert bis Ende Jahr (persoenlich.com berichtete). Sie sei «gigantisch» nervös. «Aber die Freude überwiegt.»

Werdelis startete 2017 als Produzentin und Sidekick der Radio-24-«Abig-Show». Als Maximilian Baumann 2019 Radio 24 verliess, übernahm Werdelis zusammen mit Sharon Zucker die «Abig-Show». Zuvor absolvierte sie ein Praktikum bei SRF Virus, später die Moderationsausbildung bei Toxic.fm und den Journalismus-Lehrgang am MAZ.