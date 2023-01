Die Stiftung Mercator Schweiz setzt sich für die Stärkung des gemeinwohlorientierten Journalismus ein. 2023 startet sie neue Förderpartnerschaften mit Publix und Öffentlichkeitsgesetz.ch. Damit erweitert die Stiftung ihr Portfolio im Bereich Medien und Demokratie, wie es in einer Mitteilung heisst.

Publix, das Haus für Journalismus

Publix ist ein Labor für Innovation im Journalismus. Das «Haus für Journalismus und Öffentlichkeit» entsteht in Berlin auf Initiative der Schöpflin Stiftung (Lörrach) und wird 2024 den Betrieb aufnehmen. Auf 5000 Quadratmetern und sechs Etagen versammelt Publix Medienschaffende, Redaktionen sowie zivilgesellschaftliche Organisationen und bietet die Infrastruktur, um gemeinwohlorientierten Journalismus praktisch auszuprobieren. Publix soll europaweit Wirkung haben und die Medienvielfalt international stärken. Es soll ein Ort sein, in dem neue Formate für den Austausch zwischen Journalismus, Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit gefunden werden. Publix-Gründungsintendantin ist Maria Exner, ehemalige Chefredaktorin des Zeit-Magazins.

Zu den bestätigten Nutzerinnen und Nutzern im Haus Publix gehören Reporter ohne Grenzen Deutschland, Correctiv, die Open Knowledge Foundation, Hate Aid und Netzwerk Recherche. Die Stiftung Mercator Schweiz ist Gründungspartnerin von Publix und unterstützt den Aufbau und die Programmarbeit während drei Jahren mit insgesamt 300’000 Euro. Schweizer Medienschaffende sollen laut Mitteilung Publix bereichern und von den gemeinsam erarbeiteten Impulsen profitieren.

Für Schweizer Öffentlichkeitsgesetze

Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch mit Sitz in Bern setzt sich seit mehr als zehn Jahren für die konsequente Umsetzung der Schweizer Öffentlichkeitsgesetze ein. Er hilft Medienschaffenden wie recherchierenden NGOs dabei, Zugang zu amtlichen Informationen zu erhalten, die der Öffentlichkeit per Gesetz zustehen. Der Verein ist eine wichtige Institution in der Medienlandschaft Schweiz, die Wissen weitergibt, Journalistinnen und Journalisten weiterbildet und die Informationspraxis auf Bundesebene nachhaltig verändert hat. Neu wird er seine erfolgreiche Arbeit in ausgewählte Kantone tragen.

Bei Verwaltungen von Gemeinden und Kantonen herrscht noch viel Handlungsbedarf im Bereich Behördentransparenz. Der Verein um Geschäftsleiter Martin Stoll setzt hierbei nicht auf Konfrontation, sondern auf Vermittlung und Aufklärung. Die Stiftung Mercator Schweiz fördert das Regionalisierungsprojekt ab 2023 über drei Jahre mit insgesamt 300'000 Franken. (pd/cbe)