VSP: Zwei neue Gesichter im Vorstand

An seiner Mitgliederversammlung hat der Verbands Schweizer Privatradio (VSP) zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Neu in den Vorstand wählte die Mitgliederversammlung Karin El Mais von den Top-Medien und Nicole Dechev von der Energy-Gruppe Schweiz, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Karin El Mais hat in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Schweizer Medienhäusern gearbeitet. Unter anderem war sie Redaktorin bei SRF und Produzentin bei TeleZüri. Zuletzt war sie Unterhaltungschefin der Schweizer Illustrierten bei Ringier. Seit 2021 ist sie Chefredaktorin der Top-Medien (persoenlich.com berichtete).

Nicole Dechev arbeitet seit 2018 für die Energy-Gruppe Schweiz und übt heute die Funktion der CFO aus. Zuvor war sie nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft im Finanzbereich verschiedener Unternehmen tätig, unter anderem bei Deloitte und Ringier.

Im Hinblick auf die Mitgliederversammlung zurückgetreten sind Peter Scheurer von Radio Bern1 und Roman Spirig von Radio Central/Sunshine. VSP-Präsident Jürg Bachmann verdankte ihren grossen Einsatz für die vielseitigen Aufgaben des Verbandes. Scheurer wird im Auftrag des Vorstands das Dossier «Urheber- und Leistungsschutzrechte» weiter betreuen.

Die Mitglieder bestätigten zudem Martin Muerner von Radio BeO für ein weiteres Jahr als Vorstandsmitglied und Vizepräsident des Vorstands, ebenso die BDO Biel als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

Jahresbericht und Jahresrechnung genehmigt

Die VSP-Mitglieder genehmigten ausserdem den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2022, die wieder positiv abschloss und erteilte dem Vorstand Décharge. Sie stimmten zudem der Schaffung einer Geschäftsleitungsstelle für den Verband zu, die dieses Jahr besetzt und nach einer Einarbeitungsphase im kommenden Frühjahr ganz operativ sein wird. Nächstes Jahr wird sich die Mitgliederversammlung auch mit einer Statutenrevision beschäftigen, um die Verbandsstruktur soweit nötig anzupassen.

Die Mitglieder beschäftigen sich auch mit der auf Ende 2024 vorgesehenen UKW-Abschaltung und liessen sich über die geplante, künftige Radioforschung der Mediapulse unterrichten. Zudem informierte Vizepräsident Martin Muerner über das laufende Konzessionierungsverfahren für Privatradio und -fernsehen. (pd/cbe)