Republik: Zwei Neue im Project-R-Vorstand

Publiziert am 27.11.2025

Die Mitglieder der Project R Genossenschaft haben in der neunten regulären Urabstimmung Alexandra Borchardt und Michaël Jarjour mit grosser Mehrheit in den Vorstand gewählt. Die Wahl erfolgt als Nachfolge der ausscheidenden Karin Landolt, wodurch sich der Vorstand wieder auf fünf Personen erweitert. Alle übrigen Vorlagen, darunter Geschäftsbericht und Jahresrechnung, wurden ebenfalls angenommen.

Karin Landolt, Vorstandspräsidentin seit Sommer 2023, tritt zurück, um sich anderen Projekten zuzuwenden; sie hatte den Vorstand in einer Unterbesetzungsphase gestärkt. Borchardt bringt 30 Jahre Medienexpertise mit, unter anderem von der European Broadcasting Union und dem Reuters Institute, und plant Beiträge zur Publikumsverjüngung. Jarjour verfügt über 20 Jahre in Journalismus und Tech, unter anderem bei SRF, NZZ, Financial Times und Twitter, mit Fokus auf Produktentwicklung.

Von 7. bis 23. November 2025 stimmten 3471 von rund 26'000 Mitgliedern ab, was einer Beteiligung von 13 Prozent entspricht, wie es in einem Newsletter vom Donnerstag heisst. Project R und Republik erzielten einen Gewinn von 458'027 Franken. (pd/cbe)