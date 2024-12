Emek: Zwei neue Mitglieder gewählt

Publiziert am 12.12.2024

Der Bundesrat hat am Mittwoch zwei Personen neu in die Eidgenössische Medienkommission (Emek) gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Alexandra Stark hat Internationale Beziehungen studiert. Die langjährige Wirtschaftsjournalistin und Moskau-Korrespondentin hat nach einem Abschluss in New Media Journalism in den vergangenen zehn Jahren Redaktionen im In- und Ausland bei der digitalen Transformation unterstützt. Alexandra Stark ist in der Aus- und Weiterbildung tätig und Expertin für Künstliche Intelligenz im Journalismus.

Frédéric Sudan ist seit über 10 Jahren Generaldirektor von netplusFR SA und Eigentümer von FS2B GmbH. Nach seiner Ausbildung an der EHL – Ecole hôtelière de Lausanne studierte Fréderic Sudan Wirtschaft (Master an der Universität Freiburg) und Human Resources (Master an der HES-SO Neuchâtel) und arbeitete als Finanzdirektor respektive HR-Direktor in nationalen und internationalen Unternehmen. Sein Hauptmandat für FS2B GmbH ist zurzeit die Lehre in Wirtschaft und Personalwesen an der HSW Freiburg.



Die maximal 15 Kommissionsmitglieder sind verwaltungsexterne Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen (Verlage, Medienverbände, SRG, Medienwissenschaft, Aus- und Weiterbildung, neue Medien, Werbebranche, Journalismus, Zivilgesellschaft), wie auf der Emek-Webseite zu lesen ist. Die Kommissionsmitglieder sind als Fachpersönlichkeiten gewählt. Sie vertreten verschiedene Ansätze und Positionen. (pd/wid)