WOZ: Zwei Neuzugänge in der Redaktion

Ab sofort gehört Lukas Tobler dem Redaktionskollektiv der Wochenzeitung (WOZ) an. Seit er 2021 ein Stage absolviert hat, sei der 29-Jährige mehr oder weniger bei der WOZ geblieben und habe mehrere Stellvertretungen übernommen, heisst es in einer Mitteilung der Zeitung. Toblers journalistischer Werdegang hat beim Onlinemagazin Das Lamm begonnen.

Im Oktober dann wird Daria Wild zu uns stossen. Den Einstieg in den Journalismus machte die 33-Jährige bei 20 Minuten, später gehörte sie zum Gründungsteam von Watson. Wild absolvierte den Studiengang für literarisches Schreiben in Biel, steht kurz vor dem Abschluss ihres Masters der Soziologie an der Universität Basel und publizierte nebenher regelmässig als freie Journalistin bei der Republik. (pd/wid)