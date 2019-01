SRF: Zwei Redaktoren verlassen das «Echo der Zeit»

von Edith Hollenstein

Ende 2018 haben zwei langjährige «Echo der Zeit»-Mitarbeiter Redaktoren das Nachrichtenmagazin verlassen: Samuel Wyss ist wieder bei SRF4 News, wo er vor dem «Echo» bereits als Produzent und Moderator gearbeitet hatte. «Für mich war es Zeit, etwas Neues anzupacken. Ich werde bald 40 Jahre alt und möchte weiter beruflich gefordert sein», begründet Wyss seinen Wechsel auf Anfrage von persoenlich.com. «Bei SRF 4 News werde ich mehr Spielraum für Kreatives und Neues haben». Wyss arbeitete vor seiner Zeit bei Radio SRF in der Werbung und Kommunikation, unter anderen bei der Berner Agentur Contexta.

«Weiterhin in Bern arbeiten»

Daneben hat auch Produzent Tobias Gasser die Stelle gewechselt: vom «Echo» in die Inlandredaktion von Radio SRF. Sein Arbeitsplatz bleibt der 3. Stock an der Schwarztorstrasse 21 im Radiostudio Bern. Und das kommt ihm entgegen: «Die Diskussion um den Umzug des Radiostudios Bern in den Newsroom Leutschenbach ist nicht der Auslöser für meinen Stellenwechsel. Aber es ist sicherlich ein positiver Nebeneffekt, dass ich weiter in Bern arbeiten kann», begründet er seinen Wechsel gegenüber persoenlich.com.

Er habe acht Jahre Jahre lang «mit viel Lust, Freude und Befriedigung für das «Echo der Zeit» gearbeitet: Themen ausgewählt und gewichtet, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesucht und Manuskripte redigiert». Und «nach so langer Zeit als Sendungs-Produzent wollte ich wieder selbst Beiträge realisieren. Ich freue mich aufs Recherchieren, Interviews führen und Beiträge produzieren auf der Berner Inlandredaktion», so der 41-Jährige. Gasser war vor SRF bei «10vor10» und bei der «Tagesschau» sowie davor freier Mitarbeiter der «Wochenzeitung».

Brändlin und Rast sind neu an Bord

Durch die beiden Abgänge erhält das «Echo der Zeit» zwei neue Mitarbeiter: Roger Brändlin wird neu moderieren, Damian Rast ist neuer Produzent. Brändlin war vorher sechs Jahre lang bei der «Tagesschau» am Mittag, um 18 Uhr und in der Nacht. «Die Jahre beim Fernsehen in Zürich waren vielseitig und spannend. Und doch brach der Kontakt zu Bern und meinen früheren Radiokolleginnen und -kollegen nie ganz ab.» Dass er nun als Moderator des «Echo der Zeit» zurückkehren könne, erfülle ihn mit Freude und Stolz, sagte Brändlin Ende September, als sein Wechsel verkündet wurde (persoenlich.com berichtete).

Damian Rast war seit 2017 Moderator der viertelstündigen Primetime-Sendung «Info 3» von Radio SRF 3.