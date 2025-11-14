Publiziert am 14.11.2025

Die Medienpreise des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) wurden am Donnsertagabend im Hangar der Deutschen Aircraft in Oberpfaffenhofen bei München vor rund 150 Gästen verliehen.

Weinmann erhielt die Auszeichnung für seinen Artikel «Blei für die Crème de la Crème», erschienen in der «Schweiz am Wochenende» vom 31. August 2024. Darin deckte er auf, dass die Swiss in einigen Flugzeugen Bleiplatten zum Gewichtsausgleich einsetzen muss, weil Luxussitze in den vorderen Reihen zu schwer sind. Der Beitrag fand laut CH Media international Beachtung. Für Weinmann ist es bereits die zweite Auszeichnung bei diesem Preis – 2022 hatte er ihn für einen Rückblick auf das Swissair-Grounding erhalten.

Lembo-Achtnich wurde für ihren Beitrag «Die Eisprinzessin greift nach den Sternen» geehrt. Darin geht es um eine Eiskunsttänzerin, die Physik und Astronomie an der ETH studiert. (pd/spo)