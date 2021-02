Premiere für «persönlich»: In Zusammenarbeit mit dem welschen Kommunikationsportal cominmag.ch und watson entstand eine Sonderpublikation zum Start von watson Romandie, das im März in Lausanne seinen Betrieb aufnimmt. «persönlich»-Verleger Matthias Ackeret zeigt sich vom Produkt begeistert: «Das ist für mich ein guter Jahresauftakt in einer sonst schwierigen Zeit». Doch gerade die Expansion von watson, aber auch von 20 Minuten und blick.ch zeigten doch, dass in der Schweizer Medienbranche immer Innovationen möglich seien.

Vorwort des Bundespräsidenten

Im neuen «persönlich»-Sonderheft kommen neben Sandra Jean, Chefredaktorin watson Romandie, auch Maurice Thiriet, Chefredaktor watson, Michael Wanner, Geschäftsführer watson, Tarkan Özküp, CCO watson und bekannte Branchenexperten zu Wort. Das Editorial steuerte Bundespräsident Guy Parmelin bei.

Özküp meinte gegenüber persoenlich.com zum Start von watson Romandie, dass mit der Neugründung künftig «eine Marke und zwei unabhängige Redaktionen ein stabiles kommerzielles Fundament» stellen würden. Wer nur auf bezahlte redaktionelle Leistung setze, denke nicht zu Ende, so Özküp.

Das Sonderheft wird mit der Februarausgabe von «persönlich» beigelegt. (ma)