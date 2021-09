Farner Consulting: 200 Gäste besuchen Knabenschiessen-Anlass

Nach dem pandemiebedingten Ausfall im letzten Jahr fand am Montag endlich wieder der sehnlichst erwartete Farner-Knabenschiessen-Event auf der Terrasse des Kaufleuten statt. So heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

An diesem traditionsreichen Event hatten Kunden, Persönlichkeiten aus dem Agenturnetzwerk, der Wirtschaft und der Politik einmal mehr Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen, ihr Netzwerk zu erweitern und sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Bei bestem Wetter und Grillade wurde auf der Kaufleuten-Terrasse gefeiert. Und wie es die Tradition verlangt, konnten die geladenen Gäste ausserdem ihre Fähigkeiten am Schiesstand unter Beweis stellen. Roman Geiser freut sich laut Mitteilung darauf, den begehrten Schützen-Pokal dem diesjährigen Schützenkönig zeitnah persönlich überreichen zu können. (pd/tim)