Matchcom: 200 Gäste zum 20-Jahr-Jubiläum

Publiziert am 24.09.2026

Matchcom wurde 2006 gegründet und ist nach eigenen Angaben seither unabhängig und inhabergeführt. Die Agentur bezeichnet sich als Fullservice-Anbieterin, der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Kommunikation für Immobilienprojekte. 2023 kam mit Matchsign eine Schwesterfirma dazu, die sich auf Signaletik spezialisiert hat.

Am Jubiläumsabend blickten Christian Staub und Roland Sennhauser auf die vergangenen zwanzig Jahre zurück. Laut Mitteilung stand dabei der Dank an Personen im Vordergrund, die die Agentur in dieser Zeit begleitet haben. Angaben zur Grösse des Teams oder zur wirtschaftlichen Entwicklung macht die Agentur keine. (pd/cbe)