Frauen aus Zürich und der ganzen Schweiz standen und stehen bis heute mit Mut, Wut und Lust für ihre Vorstellungen einer demokratischen Gesellschaft ein. Die Ausstellung würdigt dieses Engagement, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.





«Eine Demokratie ist ein Raum, in dem unterschiedliche Meinungen gebildet, geprüft und ausgesprochen werden und gemeinsam entschieden wird. So das Ideal. Aus diesem Raum der Stimm- und Wahlberechtigten blieben die Frauen in der Schweiz skandalös lange ausgeschlossen. Mit langem Atem haben sie sich ein elementares Recht erkämpft. 1971 war es endlich geschafft. Oder fing es da erst an? Was ist seither geschehen? Und was wollen Frauen denn noch?», so die Mitteilung.

Diesen Fragen will die Ausstellung nachgehen. Es geht um Forderungen und Wünsche: nach Selbstbestimmung, nach eigenen Räumen und guter Arbeit, nach Rechten und nach anderen Formen der Politik. Es geht um Entscheide und Wagnisse, um die Zusammenarbeit unter Frauen, um Lohnklagen, um Kinder, um Möglichkeiten, mit und ohne Stimmrecht die Stimme zu erheben, und um Freiheit.





Die Ausstellung wurde am 4. Juni von Stadtpräsidentin Corine Mauch mit einer Video-Botschaft eröffnet. Coronabedingt fand keine Vernissage statt.

Gesamtverantwortung: Stadt Zürich Kultur; Kuratorium: Lou Salomé Heer und Bettina Stehli; Szenografie: Philipp Graf & Martin Stillhart, Stilgraf. (pd/lol)