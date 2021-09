Gasser Miesch: 5000 Restaurant-Gutscheine für Kunden

In schwierigen Zeiten gilt es, zusammenzustehen. Diesen Grundsatz verfolgt auch die Baumann Koelliker Gruppe und hat sich für das jährliche Kundengeschenk etwas Besonderes einfallen lassen. Dabei unterstützt sie die Gastronomie, welche während der Pandemie besonders hart getroffen worden ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Diesem solidarischen Gedanken folgend entwickelte die Baumann Koelliker Gruppe ein besonderes Geschenk für ihre Kunden und Partner, deren Wohn- und Standorte in der ganzen Schweiz verteilt sind: Das Gastro-Gutschein-Paket. Dieses beinhaltete zum einen den Dank an ihre treue Kundschaft und zum anderen 20-Franken-Gutscheine für ihre Lieblingslokale in der jeweiligen Region. Insgesamt wurden 5000 Gutscheine verschickt. Die Restaurants haben die Geschäftsleitungen der 16 zur Gruppe gehörenden Unternehmen ausgewählt.

Zur Dankesbotschaft gesellten sich zudem ihre persönlichen Gedanken, was ein gutes Essen für sie bedeutet. Baumann Koelliker dankte auf diesem Weg nicht nur seinen Kunden für die gute Auftragslage, sondern initiierte mit den Gutscheinen die Konsumation in den Restaurants, was nicht zuletzt die Wirtschaft stärkt.

Der Zusammenhalt im Gewerbe ist der Baumann Koelliker Gruppe laut Mitteilung wichtig, deshalb diese solidarische Aktion. Die ausgewählten Gastronomiebetriebe zeigten sich laut eigenen Angaben sehr erfreut über dieses Engagement; so konnten sie in letzter Zeit so manchen Kunden, Partner oder Mitarbeitenden der Baumann Koelliker Gruppe verwöhnen.

Das Gutschein-Paket wurde von der Kommunikationsagentur Gasser Miesch in St. Gallen konzipiert und in Zusammenarbeit mit Partnern umgesetzt.

Die Verantwortlichen: Melissa Gasser (Konzept & Design), Nathalie Schoch (Text), Sonderegger AG (Produktion). (pd/cbe)