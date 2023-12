Blueheart: Aarauer Agentur mit neuem COO

Meyer verfügt über einen Professional Bachelor in Sales nach ISCED6 sowie über breites Know-how im Bereich Change Management. Im Rahmen fortlaufender Weiterbildungen habe er sich in den letzten Jahren intensiv mit den neuesten Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung sowie Sales und Marketing auseinandersetzt, schreibt Blueheart.

Stationen bei Franke, Calida, Jockey

Mit seiner vielseitigen beruflichen Laufbahn, die langjährige Stationen bei Franke, Calida und Jockey International umfasst, bringe Marc Meyer umfangreiche Erfahrung in strategischer und operativer Führung mit. Als Sales Director Europe bei Jockey International war er massgeblich an der erfolgreichen Repositionierung der Marke in Europa beteiligt.

Seine Expertise erstrecke sich über Customer Centricity, Teamführung, Change-Prozesse, Sales und Marketing, heisst es in einer Medienmitteilung. (pd/nil)