Goldbach: Abbau betrifft Kommunikationschefin

Goldbach kündigte Anfang November eine Restrukturierung an. Das Geschäftsfeld Regionalverkauf inklusive Ad Unit soll eingestellt werden. Auch die Marketing- und Verkaufskommunikation wird dezentralisiert. Der Abbau sollte maximal 65 Personen betreffen, hiess es (persoenlich.com berichtete).

Nach der Konsultationsphase ergibt sich, dass circa 55 Personen Goldbach verlassen müssen, wie Iris Blättler, Head of Corporate Communication, auf Anfrage von persoenlich.com sagt. Eine davon ist sie selbst.

Durch die Restrukturierung habe die Geschäftsleitung von Goldbach entschieden, die Kommunikation anders zu organisieren, erklärt die Noch-Kommunikationschefin.

«Ich bedauere den Entscheid, respektiere ihn aber», betont sie. «Ich blicke auf acht interessante Jahre zurück und danke für die vielen Entwicklungsmöglichkeiten, die ich in der Zeit bei Goldbach und bei der TX Group hatte. Jetzt schaue ich nach vorne.» Ihre Funktion werde Blättler bis spätestens Ende März weiterführen.

Die interne Kommunikation wird künftig in der Personalabteilung angesiedelt sein, die externe Kommunikation direkt beim CEO Christoph Marty liegen.

Blättler stieg im März 2018 als Senior PR Manager bei Goldbach ein und hatte die Leitung Unternehmenskommunikation 2019 übernommen. Sie war zwischenzeitlich auch stellvertretende Kommunikationschefin der TX Group. Zuvor hatte Blättler die Leitung Kommunikation und Social Media bei The Body Shop Switzerland inne, von 2008 bis 2012 war sie in der ÖKK-Unternehmenskommunikation tätig.