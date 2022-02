Die Migros Genossenschaft Zürich hat sich von ihrer Fitnessstudio-Kette Aciso getrennt. Die Gruppe ist mit einem Umsatz von 400 Millionen Euro der zweitgrösste Player im europaweiten Fitnessgeschäft. Vor zehn Jahren hatte die Migros das Geschäft mit den ausländischen Fitness-Studios gestartet. Nun hat es der Detailhandelskonzern per 1. Januar 2022 rückwirkend an den Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital verkauft, wie die Handelszeitung schreibt. Der Hauptgrund für den Verkauf ist die Corona-Pandemie, die zu einem starken Umbruch in der Fitness-Branche geführt hat. (sda/mj)