Studio Thom Pfister: Adelbodner passt Produktdesign an

Publiziert am 28.11.2025

Adelbodner nimmt erste Anpassungen am neuen Produktdesign vor, das vor anderthalb Jahren lanciert wurde. Die Überarbeitung zielt auf eine stärkere Präsenz der Marke Adelbodner auf den Produkten ab. Studio Thom Pfister realisiert die Anpassungen mit entsprechenden CGI-Umsetzungen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Brand präsentiert sich prägnanter und frischer. Die Marke steht weiterhin für Swissness, Tradition, Gesundheit, Wohlbefinden sowie Aktivität und Sport. Mineralwasser als Schweizer Gut rückt dabei stärker in den Fokus. (pd/cbe)