Open up: Agentur berät Google Schweiz in PR-Fragen

Die Kommunikations- und PR-Agentur Open up unterstützt ab April Pia De Carli und Samuel Leiser, das Kommunikationsteam von Google Schweiz, in PR-Fragen und bei der Medienarbeit in allen Landesteilen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ziel von Open up sei es laut Mitteilung, Google Schweiz mit seinen Dienstleistungen und Forschungsergebnissen durch strategische PR-Beratung und die Unterstützung in der Medienarbeit und bei Medienevents zu positionieren.

Als externe Medienstelle übernehme die Agentur ausserdem die Beantwortung von Medienanfragen rund um den Schweizer Standort. (pd/yk)