Pr/ticular: Agentur für Krisenkommunikation lanciert

Publiziert am 03.06.2026

Die internationale PR- und Kommunikationsagentur Pr/ticular erweitert ihr Portfolio: Mit Transp/rency lanciert die Gruppe eine neue Agentur, die sich ausschliesslich auf strategische Corporate- und Krisenkommunikation spezialisiert, teilt sie mit.

Geleitet wird Transp/rency von Katja Grauwiler, die die neue Einheit als Managing Partner führt – parallel zu ihrer bisherigen Funktion als CEO Switzerland von Pr/ticular. An ihrer Seite steht Nicolas Rossé als Senior Partner am Standort Lausanne. Der langjährige RTS-Journalist begleitete in seiner Karriere zentrale Wirtschaftsereignisse und Unternehmenskrisen, darunter jene von Kuoni, Swissair und der Credit Suisse. Seine Expertise soll das Angebot von Transp/rency insbesondere in der Westschweiz stärken.

Hinter der Gründung steht die Einschätzung, dass sich die Anforderungen an Unternehmenskommunikation grundlegend verändert haben. «Unternehmen stehen heute unter permanenter Beobachtung», wird Lucy Tallo, Founder und President der Pr/ticular Group zitiert. Transp/rency soll Unternehmen, Institutionen und Führungspersönlichkeiten in kritischen Momenten mit strategischer Präzision und internationaler Perspektive begleiten. Katja Grauwiler betont, wirksame Kommunikation gehe weit über Sichtbarkeit hinaus – gerade unter Druck brauche es strategisches Feingefühl und die Fähigkeit, glaubwürdig zu bleiben. (pd/spo)