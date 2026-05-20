Yellow: Agentur heisst neu Strichpunkt Identity

Publiziert am 20.05.2026

Ab Mittwoch tritt Yellow unter dem Namen Strichpunkt Identity auf, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Die 2018 gegründete Agentur wird damit zur Schweizer Niederlassung von Strichpunkt, einer deutschen Branding-Agentur mit Standorten in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Beide Agenturen gehören der MYTY Group an, einem europäischen Netzwerk unabhängiger Kreativagenturen – Yellow seit 2023, Strichpunkt bereits seit 2021.

Strichpunkt Identity bleibt am bisherigen Standort in Basel und wird vom bestehenden Team weitergeführt. Reto Meyer, Gründer von Yellow, übernimmt die Funktion des Managing Director. Die Agentur ist juristisch eigenständig und verantwortet den Schweizer Markt. Gleichzeitig erhält sie direkten Zugang zu den Ressourcen und dem Fachwissen der Strichpunkt-Standorte in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Insgesamt zählt Strichpunkt rund 180 Mitarbeitende.

Darüber hinaus kann Strichpunkt Identity Kunden künftig gemeinsam mit weiteren Schweizer Agenturen der MYTY Group in Zürich, Bern und Lausanne betreuen.

Fokus auf Identitätsentwicklung

Inhaltlicher Kern des Zusammenschlusses ist laut Mitteilung die Identitätsentwicklung von Unternehmen. Yellow hatte diesen Schwerpunkt in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut. Strichpunkt bringt langjährige Erfahrung mit grossen, komplexen Markenuniversen sowie Fachwissen im digitalen Markenmanagement ein. Gemeinsam wollen die beiden Agenturen das Modell «True Identity» am Markt etablieren, das die Ausarbeitung, Gestaltung und Aktivierung von Unternehmensidentitäten umfasst.

Für Meyer war der Schritt folgerichtig: «Unsere verstärkte Konzentration auf Markenentwicklung hat diese Zusammenführung nahegelegt», wird er in der Mitteilung zitiert. In einem persoenlich.com-Interview sagt er: «Als wir erkannt haben, dass KI den Agenturmarkt fundamental verändert, wurde klar, dass dieser Anspruch eine Infrastruktur braucht, die Yellow allein nicht aufbauen konnte. Strichpunkt hatte sie bereits.»

Strichpunkt-CEO Philipp Brune ergänzt: «Strategische Partnerschaft braucht Kontinuität, Erreichbarkeit und das Wissen um lokale Eigenheiten. Die Schweiz tickt auch etwas anders. Das lässt sich nicht aus der Ferne vollständig bedienen.»

Koexistenzvereinbarung mit Winterthurer Strichpunkt

Mit der in Winterthur ansässigen Grafik- und Webdesign-Agentur Strichpunkt GmbH, die denselben Namen trägt, besteht eine Koexistenzvereinbarung. Die beiden Unternehmen sind nicht miteinander verbunden.

Strichpunkt wurde 1996 gegründet und arbeitet für Kunden wie Audi, Deutsche Bahn, DHL Group, Porsche und Trumpf. (pd/cbe)