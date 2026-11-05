Universitätsspital Basel: Matthias Graf führt zwei Abteilungen zusammen

Publiziert am 05.11.2026

Das Universitätsspital Basel (USB) hat Matthias Graf zum Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing ernannt. Das teilte das Spital am Donnerstag mit. Graf verantwortet künftig die interne und externe Kommunikation, das Marketing und die Markenführung. Bisher waren Kommunikation & Medien sowie Marke & Marketing eigene Abteilungen. Ihre Teams soll er nun zusammenführen. Er berichtet direkt an Spitaldirektor Rakesh Padiyath. Graf sieht in seiner neuen Aufgabe die Chance, «meine Erfahrung in das sinnstiftende Umfeld des Gesundheitswesens einzubringen.»

Das Universitätsspital befinde sich nach dem Kauf des Claraspitals in einer Transformationsphase, in der es «besonders wichtig ist, unsere Mitarbeitenden und die Bevölkerung gut zu informieren», lässt sich Direktor Padiyath zitieren.

Matthias Graf war als Unternehmensberater und Agenturgründer sowie in leitenden Kommunikationsfunktionen bei international tätigen Unternehmen wie Sony, Dow Chemical, Google und Ringier tätig. Ab 2013 leitete er als CEO Burson-Marsteller Schweiz. Zuletzt war er Mitgründer und Co-Geschäftsführer von Boldt, einer Agentur für Kommunikations- und Strategieberatung. (pd/nil)