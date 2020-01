Meta Design: Agentur schraubt künftig an Uhren-Brand

In den letzten 10 Jahren hat sich die Uhrenmanufaktur Armin Strom in der Haute Horlogerie weltweit fest etabliert. Ihre handveredelten Zeitmesser entstünden vom Rohmaterial bis zum fertigen Kaliber unter dem Dach ihrer Manufaktur in Biel.

Nun stellt sich Armin Strom gemeinsam mit MetaDesign auch im Nachdenken, dem Weiterentwickeln und Arbeiten an ihrer Marke neuen Herausforderungen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur. «Die Aussenperspektive auf unsere Marke erlaubt es uns, ganz neue Wege zu gehen. Wir fühlen uns von MetaDesign ebenso verstanden wie gefordert», sagt Claude Greisler, Co-Founder, Armin Strom. (pd/wid)