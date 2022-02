Voxia Communication: Alexis Delmege wird neuer CEO

Dieser Führungswechsel sei eine logische Fortsetzung der 20-jährigen Geschichte von Voxia, um das Erreichte auszubauen und das Unternehmen im Hinblick auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen weiterzuentwickeln. Dies teilt die Agentur für Kommunikationsberatung und Public Relations am Montag mit. Alexis Delmege könne auf die Unterstützung und Kompetenz von Rohan Sant und Laurent Ashenden sowie auf die 20 Mitarbeitenden in den Büros in Genf, Zürich und Lugano zählen. Diese neue Organisation stelle einen ersten Schritt dar, weitere würden im Verlauf des Jahres folgen.

«Die Ernennung von Alexis Delmege zum CEO war eine natürliche Entwicklung: Er kennt alle Abläufe in der Agentur, verfügt über weithin anerkannte Kompetenzen und eine ausgeprägte Erfahrung im Management strategischer Marketing- und Kommunikationsprojekte. Er hat im Laufe der Jahre ein echtes Engagement und einen unermüdlichen Willen gezeigt, Voxia weiterzuentwickeln», lässt sich Agentureigentümer Laurent Ashenden in der Mitteilung zitieren.

Delmege kam 2014 als Senior Consultant zu Voxia Communication. Im Jahr 2020 gründete er Voximo, die Tochterfirma von Voxia, eine Marketing- und Kommunikationsagentur, die sich ausschliesslich auf den Immobiliensektor spezialisiert hat. Von 2015 bis 2019 war er Generalsekretär des SVIT Romandie, der Westschweizer Sektion des Schweizerischen Verbands der Immobilienwirtschaft. Während desselben Zeitraums war er Vorsitzender der Westschweizer Sektion des Schweizerischen Public Relations Verbands (SRRP) und engagierte sich in der Genfer Politik.

Delmege leitete drei Jahre lang Revolution PRCo. Das ist eine PR-Agentur, die der internationalen englischen PRCo-Gruppe angegliedert ist, die im Immobilien- und Luxussektor tätig ist. Zuvor war er für das Marketing und die Kommunikation des Einkaufszentrums Balexert sowie für die Förderung und Organisation von Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen verantwortlich.

«Diese Ernennung ist eine spannende Herausforderung und ein grosser Vertrauensbeweis. Die Übernahme der Leitung von Voxia ist eine Ehre, aber auch eine grosse Verantwortung, und ich freue mich auf die Unterstützung eines sehr talentierten Teams, das die Zukunft der Agentur mitgestalten wird», lässt sich Delmege zitieren. (pd/tim)