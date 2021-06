Claim Event: Alina Schönenberger wird Geschäftsführerin

Nach zwei Durchführungen der Swiss Music Awards hat sich Marc Gobeli entschieden, sich als Geschäftsführer von Claim Event AG, der Veranstalterin der Swiss Music Awards, zurückzuziehen. Seine Nachfolge übernimmt Alina Schönenberger, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Nach zwei spannenden und ereignisreichen Jahren ist für mich der ideale Zeitpunkt gekommen, mich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen und Planung und Durchführung der SMA in neue Hände zu geben», wird Marc Gobeli zitiert. «Es war mir eine Freude und Ehre, die Swiss Music Awards trotz Corona-Pandemie realisieren und weiterentwickeln zu können. Mit viel Herzblut konnte ich in dieser Zeit die Strukturen mit dem Branchenverband IFPI, dem Verleiher Press Play sowie den Sponsoren und Partnern von Grund auf neu aufbauen.»



Nachfolgerin Alina Schönenberger übernimmt die Geschäftsführung per 19. Juli 2021, wie es weiter heisst. Seit jeher sei die 34-jährige Zürcherin in der Schnittstelle von Musik, Show, Event und Wirtschaft zu Hause. Seit dem Jugendalter ist sie Teil verschiedener Musik-Formationen. Nach dem musischen Gymnasium schloss sie das Studium in «General Management» ab und war zuletzt «Head of Relations and Operations» und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Digitalswitzerland. «Ich freue mich sehr, mit den Swiss Music Awards schweizweit Kulturschaffende für ihre Verdienste in einem attraktiven Format vor breitem Publikum auszuzeichnen», so Alina Schönenberger, «und ich sehe es als wundervolle Herausforderung den Austausch in der Branche – aber auch darüber hinaus – zu fördern.»

«Wir möchten ein grosses Dankeschön an Marc Gobeli aussprechen», wird Lukas Meier, Verwaltungsrat der Claim AG, zitiert. «Ohne ihn und sein Engagement hätten sich die SMA in den letzten zwei Jahren im herausfordernden Umfeld der Corona-Pandemie nicht zu einem der wichtigsten Entertainment-Events in der Schweiz entwickelt können.» Und Piero Achermann, ebenfalls Verwaltungsrat, fügt an: «Ebenso danken wir der Treue und dem Vertrauen unserer Sponsoren und Partner und freuen uns auf eine intensive Weiterführung dieser bestehenden Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen.» (pd/cbe)