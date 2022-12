Oppenheim & Partner: Am Genfersee spielt die Musik

Oppenheim & Partner übernimmt ab Februar 2023 die Kommunikation des seit 1967 stattfindenden Montreux Jazz Festivals für die Deutschschweiz. Seit seiner Gründung hat sich das Festival zu einem fixen Termin der Schweizer Kulturagenda entwickelt und begeistert jährlich ein breites Publikum weit über die Landesgrenze hinaus, heisst es in einer Mitteilung. So waren an der diesjährigen Ausgabe bekannte internationale Acts wie John Legend, Gregory Porter, Melody Gardot, Diana Ross, Jamie Cullum, Stormzy, Jeff Beck, aber auch Schweizer Musikgrössen wie Sophie Hunger, zu Gast.

Tina Olivia Seiler, Partnerin bei Oppenheim & Partner: «Das Montreux Jazz Festival gehört seit geraumer Zeit zu den wichtigsten kulturellen Anlässen der Schweiz und besitzt weltweit eine enorme Anziehungskraft. Wir freuen uns, zusammen mit dem Team in Montreux die Bekanntheit dieser Marke in der Deutschschweiz weiter zu erhöhen.»

Mit dem Montreux Jazz Festival ergänzt die wachsende Agentur ihr Kunden-Portfolio um einen weiteren Anlass mit dem Gütesiegel «Swiss Top Event», zu dem acht Veranstaltungen mit Weltformat aus Kultur und Sport gehören. Partner des Labels sind Schweiz Tourismus, Swiss Deluxe Hotels sowie die Swiss International Air Lines. Ebenfalls ein «Swiss Top Event» ist der prestigeträchtige White Turf, der bereits seit 2019 auf die Unterstützung der Agentur zählt (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)