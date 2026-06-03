Publiziert am 03.06.2026

Gemeinsam mit der Organisation überarbeitete Mutoco das Corporate Design und hielt es in einem digitalen Brandbook fest. Es leitet sich von der internationalen Identität und dem globalen Brand Hub ab und verfeinert die Marke für die Schweiz. «Dieser feine Brand-Refresh ist eingegliedert in das internationale Branding, hat das bestehende CD/CI aber punktuell weiterentwickelt, speziell im digitalen Raum», teilt David Lüscher von Mutoco auf Anfrage von persoenlich.com mit. Das Brandbook gilt für alle Massnahmen in der Schweiz – online wie offline. Auch die technische Basis wurde erneuert: Zum Einsatz kommt das CMS von Webcloud7.