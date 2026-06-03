Gemeinsam mit der Organisation überarbeitete Mutoco das Corporate Design und hielt es in einem digitalen Brandbook fest. Es leitet sich von der internationalen Identität und dem globalen Brand Hub ab und verfeinert die Marke für die Schweiz. «Dieser feine Brand-Refresh ist eingegliedert in das internationale Branding, hat das bestehende CD/CI aber punktuell weiterentwickelt, speziell im digitalen Raum», teilt David Lüscher von Mutoco auf Anfrage von persoenlich.com mit. Das Brandbook gilt für alle Massnahmen in der Schweiz – online wie offline. Auch die technische Basis wurde erneuert: Zum Einsatz kommt das CMS von Webcloud7.
Gestalterisch baut der Auftritt auf den Amnesty-Farben Gelb und Schwarz auf, ergänzt um Akzentfarben wie Orange, Korallrot und Blau, die einzelne Themen voneinander abheben. Zusammen mit viel Weissraum sollen sie «visuelle Pausen» zwischen den oft schweren Inhalten schaffen. Prägend sind zudem eine fette, schmal laufende Display-Schrift in Versalien und das zentral gesetzte Logo mit der Kerze im Stacheldraht.
Inhaltlich stellt die Website die einzelnen Menschen und ihre Geschichten ins Zentrum. Die Inhalte wurden neu strukturiert, die Nutzerführung vereinfacht und die Suchfunktion überarbeitet. «Unsere Inhalte waren schon immer stark. Jetzt haben sie eine Form gefunden, die ihre Qualität auf eine neue Weise erfassbar macht», wird Thierry Corbat, Webmanager bei Amnesty International Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)
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