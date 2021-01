Infel: Andreas Philipp neu in der Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der Infel AG hat Andreas Philipp zum neuen Head of Digital & Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Seine Hauptaufgabe werde die Weiterentwicklung der Infel AG zu einer verstärkt digitalen Content-Agentur sein mit Fokus auf digitale Produkte und Dienstleistungen, heisst es in einer Mitteilung. Zudem übernimmt Andreas Philipp die Leitung des Standorts Zürich. Er ist am 1. Dezember 2020 bei der Infel AG gestartet.

«Wir freuen uns, mit Andreas Philipp einen ausgewiesenen und erfahrenen Fachmann in der digitalen Entwicklung sowie im Bereich Digital Marketing und Content Creation in unserem Team zu begrüssen», wird Alfredo Trasatti, CEO und Inhaber der Infel AG, in der Mitteilung zitiert. «Die Digitalisierung generell und im Besonderen die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle sind von zentraler Bedeutung, und wir werden künftig noch mehr Gewicht auf diese Bereiche legen.»

Andreas Philipp war seit 2014 Leiter Digital & IT der Groupe Gassmann in Biel, die unter anderem das Bieler Tagblatt herausgibt. Er war in den letzten sechs Jahren verantwortlich für den Aufbau diverser digitaler Projekte und Entwicklungen innerhalb der Bieler Mediengruppe. Zudem hat er das digitale Marketing innerhalb der Groupe Gassmann aufgebaut. (pd/lom)