Infel: Andreas Philipp wird neuer CEO

Der bisherige Partner und Mitinhaber, Andreas Philipp, übernimmt per 1. Oktober 2022 das Amt des CEO bei der Infel AG, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei der Content-Agentur mit Hauptsitz in Bern und einem Büro in Zürich löst der Head of Digital & Business Development damit Alfredo Trasatti, den bisherigen CEO, nach beinahe 12 Jahren im Amt ab. Trasatti bleibt weiterhin Inhaber und übernimmt den Posten des Verwaltungsratspräsidenten.

«Andreas Philipp hat entscheidend dazu beigetragen, dass die 1926 gegründete Agentur den Switch von der stark printorientierten Corporate-Publishing-Agentur hin zur stärker digital ausgerichteten Content-Agentur mit erweitertem Angebotsportfolio eingeleitet hat», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Diverse neue Kundenprojekte, eine vollständig überarbeitete Webseite und neue Mitarbeitende würden ebenfalls dazu beitragen, dass sich Infel «mit der angepassten Ausrichtung auf dem digitalen Markt beweisen» könne.

«Ich habe mich im Sinne einer frühzeitig aufgegleisten Nachfolgeregelung dazu entschlossen, das Amt des CEO an Andreas Philipp abzugeben. Ich werde der Infel als Verwaltungsratspräsident weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und neue spannende Mandate übernehmen», lässt sich Alfredo Trasatti in der Mitteilung zitieren. Er fügt an: «Mein Vertrauen in Andreas Philipp ist gross; er wird die angepasste Ausrichtung vorantreiben und diese Herausforderung mit Bravour meistern.» (pd/tim)