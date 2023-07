Brandsoul erweitert ihren Verwaltungsrat und begrüsst Andreas R. Herzog als neues Verwaltungsratsmitglied in der Kreativagentur, wie es in einer Mitteilung heisst. Er hat sein Amt am 1. Juni angetreten.

Andreas R. Herzog ist laut Mitteilung ein erfahrener CFO, der zuletzt 17 Jahre lang bei der Bühler Gruppe tätig war. Heute engagiert er sich als Verwaltungsrat und Investor in verschiedenen Unternehmen unter anderem bei der SBB, Meyer Burger und Hochdorf.

«Mit Andreas an unserer Seite gewinnt Brandsoul ein versiertes und erfahrenes Mitglied für den Verwaltungsrat», so Carole Ramuz, Verwaltungsratspräsidentin und CEO der renommierten Agentur. «Seine Expertise wird das Unternehmen bei der weiteren Expansion massgeblich unterstützen.» (pd/yk)